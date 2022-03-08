قابس: تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا توزّعت الى 38 اصابة بقابس الجنوبية، و12 بوذرف و3 اصابات بكل من المطوية وقابس المدينة، واصابة واحدة بكل من مارث والحامة، وذلك من مجموع 274 عيّنة تحليل.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة 28 ألفا و672 إصابة منها 28 ألفا و353 حالة تعاف، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة 319 حالة تتوزع الى 113 حالة بقابس الجنوبية، و67 بمارث و53 بوذرف1ن و25 بقابس المدينة، و22 بمطماطة الجديدة، و16 بالمطوية، و15 بالحامة، و6 حالات بقابس الغربية، وحالتين (02) بمنزل الحبيب.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 79 اصابة لكل 100 الف ساكن ويقيم حاليا 18 مريضا باقسام “كوفيد 19” بمستشفيات الجهة.