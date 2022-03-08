بدعم من مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange أورنج تونس تفتتح البيت الرقمي Maison Digitale بولاية صفاقس بالتعاون مع جمعيةDjagora لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في اطار دعم برنامج “البيوت الرقمية” الموجّه للمرأة التونسية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة افتتحت أورنج تونس بالتعاون مع جمعيةDjagora وبدعم من مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية Fondation Orangeيوم الثلاثاء 8 مارس البيت الرقمي بولاية صفاقس للتمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة، و يعدّ افتتاح Maison Digitale بصفاقس، البيت الرقمي عدد 23 منذ اطلاق برنامج “البيوت الرقمية” الموجّه للمرأة التونسية خلال شهر ماي سنة 2016.

ويتواجد البيت الرقمي Maison Digitale في قلب القطب التكنولوجي بالقرب من مركز البحث في الرقميات بصفاقس، أين يتواجد مخبر FabLab Solidaire “Djagora FabLab” وهو فضاء خاصّ بالتصنيع الرقمي والابتكار ومحضنة للأعمال، مركب جامعي في منظومة علمية متكاملة وشاملة.

ويتميّز بموقعه المميّز والحيوي بالقطب التكنولوجي بصفاقس، وهو مزوّد بـتجهيزات رقمية حديثة ومعدات تكنولوجية متطورة (أجهزة حاسوب و لوحات رقميّة وجهاز فيديو عرض ومحتويات رقمية) تحت إشراف وتنشيط خبراء على مدار السنة لأكثر من 100 إمرأة حرفية ورائدة أعمال وحاملات مشاريع شبابية بهدف تعزيز وتطوير منتوجاتهم وأفكارهم ومشاريعهم من خلال ورشات التكوين والتدريب على التقنيات والتكنولوجيات الجديدة والتصميم والتسويق عبر شبكة الإنترنات .

وخلال فعاليات إفتتاح البيت الرقمي بولاية صفاقس قامت أورنج تونس بتوزيع 4 جوائز Coup de Cœur Ô Féminin لـفائدة 4 نساء من المستفيدات من برنامج البيوت الرقمية:

· السيّدة لمياء النصرالي من البيت الرقمي بالقصرين عن مشروعها ورشة النسيج

وصناعة المنتوجات التقليدية”

· السيّدة نادية ساسي من البيت الرقمي بتاكلسة عن مشروعها “تربية النحل والمنتوجات

المشتقة”

· السيّدة ضحى القاسمي من البيت الرقمي بجندوبة عن مشروعها “مشتل الزهور البيئية”

· السيّدة أماني دمق من البيت الرقمي بصفاقس عن مشروعها “Health Wishes”

وللتذكير فإن جائزة Coup de Cœur Ô Féminin الممنوحة من مؤسسة أورنج للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية Fondation Orangeتهدف إلى تشجيع النساء المستفيدات من برنامج البيوت الرقمية من أجل إطلاق وتطوير مشاريعهن أو أنشطتهن ذات الدخل المربح.

كما يهدف برنامجMaisons Digitales إلى تعزيز الاندماج المهني للمرأة وتطوير نشاطها ذات الدخل عبر التدريب على محو الأمية ودورات تكوينية في مجال الإعلامية وريادة الأعمال بإستخدام الأدوات والوسائل الرقمية من خلال المرافقة المتكاملة.

وتستفيد اليوم حوالي 1700 إمرأة من خدمات التدريب والدعم والمرافقة في 23 بيت رقمي منتشرة في مختلف ولايات الجمهورية ويدار برنامج البيوت الرقمية بالشراكة مع 14 جمعية ومنظمة ناشطة في المجال الاجتماعي والجمعياتي.