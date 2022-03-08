عاجل: هذا ما قرّره القضاء الفرنسي في حقّ ياسين العيّاري في ما يخصّ قضيّة البلكاني

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، أن القضاء الفرنسي أنصفه في القضية التي رفعها ضده رجل الأعمال ”جوليان بلكاني”.

وقال العياري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”في القضية التي رفعها ضدي جوليان بلكاني، أنصفتني اليوم المحكمة الفرنسية وأقرت أن كلامي لا يحتوي أي ثلب ولا أي قذف و لا يستدعي المساءلة الجزائية”.

يذكر أن القضية بدأت عندما راسل ياسين العياري، وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق السياسي الفرنسي Patrick Balkany الذي سبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته، وفق ما جاء في تدوينة سابقة للعياري.