عاجل: ظهور متحور ثالث من أوميكرون..منظمة الصحة العالمية تكشف..

كشفت منظمة الصحة العالمية، إن هناك أيضًا بديل BA.3 من أميكرون، ليصبح هو المتحور الثالث لهذه السلالة الأكثر انتشارا حول العالم في الفترة الأخيرة.

وقالت ماريا فان كيركوف، أخصائية وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية (WHO) ، إن هناك تشابهًا من حيث الشدة بين المتغيرات الفرعية BA.2 و BA.1 من أوميكرون، مضيفة أنه من بين جميع سلالات أوميكرون هناك أيضًا BA.3، وفقا لموقع timesofindia. بينما من ناحية، يعطي هذا الأمر بصيص أمل في أن البديل الفرعي BA.2 من أوميكرون الذي كان يعتقد أنه شديد هو معتدل مثل المتغير BA.1 ، ولكن من ناحية أخرى مع ظهور متغير ثالث آخر هناك رسالة مفادها أن شيئًا لم ينته بعد وأن فيروس كورونا لا يزال فيروسًا خطيرًا يتربص بنا في كل مكان. تم اكتشاف متغير أوميكرون لأول مرة في نوفمبر 2021، وفي 26 نوفمبر، صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه متغير مثير للقلق، وقالت ماريا فان كيركوف: “أبرزها التي تم اكتشافها في جميع أنحاء العالم هي BA.1 و BA.1.1 و BA.2. هناك أيضًا BA.3 وسلالات فرعية أخرى”.

ما هو متحور أوميكرون BA.3 ؟

يشمل أوميكرون سلالة Pango B.1.1.529 وأنساب Pango المتحدرة BA.1 و BA.1.1 و BA.2 و BA.3 ، وفقًا لمعلومات منظمة الصحة العالمية، وأكدت دراسة بحثية نُشرت في 18 يناير 2022 في مجلة علم الفيروسات الطبية وجود سلالة فرعية BA.3. تقول الدراسة: “وجدت دراستنا أنه لا توجد طفرات محددة لنسب BA.3 في بروتين سبايك، وبدلاً من ذلك، فهو مزيج من الطفرات في بروتينات سبايك BA.1 و BA.2″.

تضيف الدراسة أن السلالة الفرعية BA.3 تم اكتشافها لأول مرة في شمال غرب جنوب إفريقيا، وفقًا للدراسة في 11 يناير 2022 من إجمالي تسلسل الجينوم المقدم إلى قاعدة بيانات ” مبادرة علمية عالمية توفر الوصول إلى البيانات الجينية لفيروسات الإنفلونزا والفيروس التاجي ” GISAID ، كان 0.013 ٪ فقط من المتغير BA.3 أوميكرون والأعلى كان من BA.1 .

وجدت الدراسة أيضًا أن هناك طفرات أقل في BA.3 مقارنة بـ BA.1 وتكهنت أن فقدان الطفرات قد يكون سببًا لوجود عدد أقل من العدوى في BA.3. سميت BA.3 بأنها السلالة الأقل انتشارًا لـ أوميكرون من قبل العديد من الدراسات البحثية. لماذا يعتبر متحور BA.3 الأقل انتشارًا في سلالات أوميكرون ؟ ” يمكن التكهن بأن سبب انتشار سلالة BA.3 بسرعات منخفضة جدًا والتسبب في عدد أقل من الحالات ربما يرجع إلى فقدان ست طفرات (ins214EPE و S371L و G496S و T547K و N856K و L981F) من BA.1 أو الحصول على طفرتين من BA.2 (S371F و D405N) ، “بحسب الدراسة البحثية لشهر يناير 2022. حتى الآن، كانت المتغيرات الفرعية السائدة لـ أوميكرون هي BA.1 و BA.2 وكلاهما ليس لهما فرق في الشدة التي تسببها.

ما هي الشدة والأعراض المرتبطة بأوميكرون؟

تعتمد شدة نوع الفيروس على جسم الإنسان على كيفية تفاعل الجسم المضيف مع الفيروس. يعتبر أوميكرون هو البديل الأكثر اعتدالًا لفيروس كورونا من بين جميع المتغيرات الأخرى التي تم اكتشافها حتى الآن، خلال الموجة الثالثة التي نتجت بشكل أساسي عن البديل BA.1 ، كان هناك عدد أقل من حالات الاستشفاء، ومع ذلك، فإن هذا البديل له معدل انتقال سريع. في ديسمبر 2021، بعد شهر من اكتشاف المتغير، قال الخبراء إن أوميكرون معدي ولكن من غير المرجح أن يتسبب في إصابات تتطلب زيارة المستشفى، وقالت دراسة بحثية نُشرت في (ديسمبر) 2021 في مجلة لانسيت: “على عكس النمط الذي لوحظ في موجات بيتا ودلتا، فإن الزيادة في الحالات خلال موجة أوميكرون لم تكن مصحوبة بزيادة مصاحبة في حالات الدخول إلى المستشفيات”.

لفهم شدة متغير أوميكرون، تبحث منظمة الصحة العالمية في البيانات التجريبية حول ما إذا كان هذا البديل يسبب مرضًا شديدًا في الهامستر، قالت ماريا فان كيركوف، في حديثها عن دراسة يابانية، “وهذه دراسة تجريبية، تبحث في الهامستر على وجه الخصوص، وما كانوا يبحثون عنه هو ما إذا كانت هناك إشارة تجريبية داخل الهامستر للتسبب في مرض أكثر حدة في ظل هذه الظروف التجريبية أم لا، نحن ننظر أيضًا إلى الخطورة فيما نسميه العالم الحقيقي”، وأضاف أنه في البلدان التي يتم فيها تداول كل من BA.1 و BA.2 ، لم يكن هناك أي تغيير من حيث العلاج في المستشفى. على الرغم من أنه لم يتم ذكر الكثير حتى الآن عن الشدة التي تسببها المتغيرات الفرعية الثلاثة لأوميكرون، إلا أن لديهم درجات خطورة متشابهة وهو أمر واضح لأنهم يشتركون في نفس المتغير أوميكرون”، قال تقرير في يناير 2022 عن فوربس: “نعيد التأكيد على أن BA.1 و BA.2 و BA.3 ، تختلف عن بعضها البعض بقدر اختلاف متغيرات Alpha و Beta و Gamma و Delta عن بعضها البعض، وتختلف العديد من الطفرات بين الثلاثة أيضًا، ونعتقد أن هذه الاختلافات ستنعكس في الخصائص الإنتانية لكل متغير تؤثر على معدل النمو، وقمع المناعة الفطرية، والتهرب من اللقاح “.

الأعراض الشائعة لعدوى أوميكرون هي: التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس والصداع وآلام الجسم والحمى الخفيفة.

وكالات