رئيس الهايكا: غدا الأربعاء الإمضاء على اتفاقية استثنائية لمنح رخصة بث وقتية لقناة “نسمة”

أعلن النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، أنه سيتم غدا الأربعاء، الإمضاء على الاتفاقية التي سيتم بمقتضاها منح رخصة بث وقتية لقناة “نسمة”، ومن ثمة الإعلان عن تفاصيل بنودها.

وقال اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل لاتفاق على بنود هذه “الاتفاقية الاستثنائية”، مع الممثل القانوني للشركة الجديدة المالكة للقناة، زياد الريبة.

وكان رئيسة هيئة الاتصال السمعي والبصري صرّح يوم 21 فيفري 2022 أن مجلس الهيئة بصدد إعداد بنود اتفاقية استثنائية، مع الممثل القانوني لقناة “نسمة”، سيقع على ضوئها إسناد القناة الرخصة الوقتية للبث، إلى حين إيفائها بالتزاماتها.

وفي مقطع فيديو نشرته الهيئة آنذاك على صفحتها، على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أكّد النوري اللجمي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مجلس الهايكا والممثل القانوني للقناة وسيقع “تدوين بنود الاتفاقية”، ووصف اللقاء ب “الايجابي”.

من جهة أخرى، أفاد رئيس الهيئة بأن الممثل القانوني “تعهّد بتوفير كل الضمانات للقطع مع الشركة القديمة التي كانت تدير القناة، وفتح صفحة جديدة، بما في ذلك تغيير اسم القناة”.

يُذكر أن “الهايكا”، كانت حجزت يوم 27 أكتوبر 2021 التجهيزات الضرورية للبث لقناة “نسمة”، لممارستها نشاط البثّ دون إجازة، مذكّرة بأنها وجّهت للقناة دعوات كثيرة للتوقف الفوري عن البث، اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، “لكنها لم تستجب، رغم العقوبات المالية المنجرّة عن ذلك”.