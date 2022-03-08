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الغرفة الجهويّة لأصحاب المخابز ببن عروس تقرّر تعليق العمل

2022/03/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بولاية بن عروس، اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، عن تعليق العمل لأصحاب المخابز بولاية بن عروس يوم الخميس القادم 17 مارس الجاري، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وجاء هذا القرار على خلفية عدم صرف مستحقات أصحاب المخابز منذ أكثر من 11 شهرا وعدم قبول أصحاب المطاحن تزويد أرباب المخابز بمادة الفارينة المدعمة والفارينة الرفيعة.

وبينت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بولاية بن عروس في بلاغ لها، أنه تم اتخاذ هذا القرار اثر الاجتماع العام للغرفة المنعقد بتاريخ يوم أمس برئاسة زين العابدين الدعداع وبحضور أعضاء الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بولاية بن عروس وعدد من أصحاب المهنة المنتصبين بالجهة حول النظر في الوضعية العامة للقطاع.

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