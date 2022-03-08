الكشف عن عصابة مختصة في سرقة وتهريب السيارات المعدة للكراء

أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني ، بأنه إثر تعرّض عدد من السيارات المعدّة للكراء إلى السرقة من قبل عصابة مختصة في المجال،تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية.

وبتعميق التحريّات الميدانية أمكن لهم حصر الشبهة في أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية في المجال والذي يتولى تسوغ السيارات باستعمال الحيلة ثم يقوم بالتنيسق مع أطراف أخرى قصد تهريبها إلى أحد البلدان المجاورة للتفوبت فيها بالبيع لمواطن أجنبي .

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة مقر سكناه أين عُثر عليه وفتاة بحوزتهما مبلغ مالي قدره 1800 دينار وبطاقات بنكية وبطاقات تعريف وطنية وهواتف جوالة .

وبالتحري مع المظنون فيه والذي تبين أنه محل 09 مناشير تفتيش، اعترف باندماجه في عصابة مختصة في سرقة وتهريب السيارات .وأمكن للوحدات الأمنية المذكورة القبض على الأطراف المشاركة في عمليات السرقة (أحدهم أصيل إحدى الدول المجاورة) والأبحاث متواصلة.