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سليانة: ضبط شاحنة محملة بـ5 أطنان من السميد الغذائي و3 أطنان من الفرينة بمدينة قعفور

2022/03/08 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بقعفور من ولاية السليانة، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للتجارة، من ضبط شاحنة محملة بـ5 أطنان من السميد الغذائي و3 أطنا من الفرينة بمدينة قعفور، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالجهة، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.
وأضاف ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، أن الكميات المحجوزة، كان ينوي صاحبها توزيعها خارج الأطر القانونية، ونقلها من تونس العاصمة في إتجاه ولاية الكاف.

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