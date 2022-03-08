منوبة: منتفعو المساكن الاجتماعية يطالبون بالاسراع في تسليم مشروع السكن بمنطقة الفجّة

نفّذ، صباح اليوم الثلاثاء، ناشطو تنسقية العائلات التونسية المنتفعة بالسكن الاجتماعي، وعدد من المترشحين المقبولين أوليا للانتفاع بمشروع السكن الاجتماعي بمنطقة الفجّة من معتمدية المرناقية بولاية منوبة، تجمعا أمام مقر الولاية، للمطالبة الاسراع بتسليم مساكن هذا المشروع السكني المنجز بالمنطقة.

وقد دعا المشاركون خلال لقائهم والي منوبة، محمد شيخ روحه، والمعتمد الاول، الى الاسراع في تمكين العائلات المستحقة من المساكن، بعد ان طال انتظارهم طيلة سنوات لهذا المشروع الذي انطلقة أشغاله في 2016، والذي يشمل 1537 مسكنا اجتماعيا جديدا، منها 920 مسكنا جماعيا و617 مسكنا فرديا.

وأكدت المنسقة بهذه الحملة الوطنية، عائشة الموحلي، لـ(وات)، ان المطلب الاساسي يتمثل في الاسراع في تسليم المنازل الجاهزة لمستحقيها، مع مراجعة قائمة العائلات المحتاجة لسكن اجتماعي بالجهة، مشيرة الى ان عددا كبيرا من العائلات المعوزة لم تعلم بالمشروع ولم تقدم مطالب في اللآجال، ما حرمها من الترشح للحصول على مسكن.

وأضافت، انه تم اليوم اطلاعهم على آخر مستجدات مشروع السكن الاجتماعي بالفجة من قبل والي الجهة، مشيرة إلى أنه أكد على شروع اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في النظر في الطعون والاعتراضات الخاصة بالمقبولين والمرفوضين ، بعد قبولها في شهر ديسمبر المنقضي، في انتظار ضبط القائمة النهائية حسب الترتيب .

ولفتت الموحلي، إلى ان التنسيقية ماضية في جهودها في الغرض ببقية الولايات، كما ستنسق في مرحلة ثانية مع البلديات، لتوفير مقاسم اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة.

وكانت ولاية منوبة، قد أصدرت القائمة الاولية للمطالب المقبولة للانتفاع بمسكن اجتماعي بالجهة، والتي تضم 5248 مطلبا يستجيب أصحابها للشروط، وذلك من جملة 11 ألفا و102 مطلب قدمت للانتفاع بالمشروع السكني.

وتراوحت نسب انجاز مختلف اقساط المشروع بين 80 و90 بالمائة، فيما لا يزال القسط الثاني من المشروع في مرحلة الدراسة بعد فسخ عقد الانجاز الاول الذي لم يتجاوز انجاز 210 مساكن جماعية ضمنه نسبة الـ15 بالمائة، بعد الشروع في انجاز المشروع في نهاية 2016 بكلفة جملية تفوق الـ85 مليون دينار، وفق مصالح التجهيز.