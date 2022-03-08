“توننداكس” ينهي معاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة تونس، “توننداكس”، معاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة2ر0 بالمائة، مدركا مستوى 02ر7106 نقطة، وسط حجم معاملات ضعيف لم يتخط 5ر2 مليون دينار، حسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم التجاري للايجار المالي قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 6ر5 بالمائة لينهي الحصّة في حدود 730ر13 دينار، في ظل مبادلات ضعيفة لم تتجاوز 5 الاف دينار.

وحقق سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة اداء جيدا خلال الحصة، ليتطور سعره بنسبة 9ر4 بالمائة لينهي الحصة في حدود 490ر1 دينار، ومعاملات ناهزت 35 الف دينار.

في المقابل كان سهم سيتي كار الاكثر خسارة خلال الحصة، بعد أن فقد 1ر5 بالمائة من قيمته، لينهي الحصة عند سعر 610ر12دينار، وسط معاملات قدرت ب 21 الف دينار.

كما تدحرج سعر سهم الخطوط التونسية، بدوره، بنسبة 6ر3 بالمائة لينهي الحصّة عند سعر 530ر0 دينار، ولم يجذب السهم سوى معاملات بقيمة 5 الاف دينار.

وكان سهم البنك الوطني الفلاحي، الأكثر تبادلا خلال الحصّة، مستحوذا على معاملات بحجم 808 الف دينار، محققا ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة، ولينهي الحصة عند سعر 100ر8 دينار.