بين الزهور وباردو: حجز كميات هامة من السميد والفارينة بهدف الاحتكار وغلق مخبزة بباب سويقة..

قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، بعمليات مراقبة نوعية، أسفرت عن حجز 5 طن من مشتقات الحبوب المدعمة (سميد غذائي، فارينة..) بمخزن بمنطقة الزهور من طرف شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل بنية المضاربة.

كما تم حجز 278 كغ من مادة الأرز و40 كغ من السميد الغذائي وذلك من أجل إخفاءها من طرف تاجري جملة للمواد الغذائية بمنطقة باردو.

على صعيد آخر، تقرر غلق مخبزة غير مصنفة بمنطقة باب سويقة لمدة 6 أشهر بعد حجز فرق المراقبة بتونس لكمية 1450 كغ من الفارينة المدعمة وذلك من أجل استعمالها دون موجب قانوني ولغرض تحقيق أرياح غير مشروعة فضلا عن إيقاف تزويدها بمادتي الفرينة والسميد الغذائي.