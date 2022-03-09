زغوان: تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية زغوان، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس “كورونا” من معتمدية الفحص توفي بمستشفى الرابطة بالعاصمة، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 469 وفاة.

كما تلقت المصالح الصحية بالجهة 11 نتيجة إيجابية من جملة 37 عينة تحليل، بلغ بموجبها إجمالي الإصابات بالوباء، منذ انتشار الجائحة في الجهة في مارس 2020، 12 ألفا و831 إصابة منها 43 حالة نشيطة.

وذكر مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهويّة للصحة، نبيل الورفلي، في تصريح لـ”وات”، أن أغلب مؤشرات الوباء في كافة مناطق الجهة مستقرة حيث تراجع عدد الإصابات عن كل 100 ألف ساكن إلى 72 حالة وذلك خلال الفترة من 23 فيفري إلى 8 مارس 2022.

وأضاف أن نسبة التحاليل الإيجابية تقلّصت إلى ما دون 30 بالمائة في حين يبقى عدد المقيمين بوحدات “كوفيد 19” غير قار، حيث بلغ اليوم 7 مقيمين، 3 منهم قيد الإيواء بقسم الإنعاش الطبي.