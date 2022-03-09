قبلي: استعدادات حثيثة بالربوع الصحراوية لاستقبال سلسلة من الراليات الميكانيكية

تعيش الربوع الصحراوية بولاية قبلي خلال هذه الايام على وقع نسق من الاستعدادات الحثيثة لاستقبال سلسلة من التظاهرات الرياضية السياحية الدولية التي تنطلق بالدورة الثانية من رالي فينيكس التي ستنتظم من 13 ال 19 مارس الجاري بمشاركة اكثر من 500 متسابق من عدة جنسيات اوروبية

واوضح المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم صباح اليوم ل”وات” ان رالي فينيكس الدولي اعطى كل المؤشرات على نجاحه منذ الدورة الاولى التي رافقها اشعاع اعلامي كبير ساهم في جلب عديد الراليات الاخرى لتونس كوجهة سياحية رياضية بامتياز خاصة في مجال الرياضات الميكانيكية بالفضاء الصحراوي

واضاف ان الصدى الاعلامي الدولي لمختلف التظاهرات التي ستحتضنها الجهة سيكون له انعكاس اقتصادي ملموس من حيث انعاش الحركة السياحية بالجهة، مشيرا الى ان رالي فينيكس سينتظم في شكل حلقات يومية بالتخوم الصحراوية للولاية انطلاقا من منطقة الفوار وصولا الى منطقة قصر غيلان

وفي ذات السياق، اكد المصدر ذاته ان سلسلة التظاهرات الرياضية التي ستعيش على وقعها الولاية تتضمن ما لا يقل عن 10 راليات دولية هامة، اضافة الى اكثر من 5 تظاهرات “من الحجم المتوسط” وهو ما يمثل قفزة نوعية في هذا المجال بالولاية وبالبلاد التونسية عموما

واكد انه الى جانب رالي فينيكس فسيتم خلال شهر افريل المقبل تنظيم 4 راليات تتضمن رالي تونيزي شالنج الى جانب رالي راد 1000 دون ورالي صحراء راسينغ كاب فضلا عن رالي تونيزيا ديزارت شالنج فيما تتواصل الراليات خلال شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين عبر تنظيم رالي تينيزيا شالنج مجددا ورالي الشط اضافة الى مرحلة من مراحل البطولة الدولية للاف اي ام ورالي ترنسفيناك