تصفيات كأس العالم 2022 : فيفا يعتبر بولونيا متأهلة رسميا إلى نهائي الملحق على حساب روسيا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الثلاثاء، تأهل منتخب بولندا رسميا إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل إلى كأس العالم بقطر 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.

وكان من المقرر أن يستضيف منتخب روسيا نظيره البولني في 24 مارس الحالي ، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد والتشيك في 29 من نفس الشهر ، لكن “فيفا” قرر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب نزاعها مع أوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي ،في بيان، إنه “بعد القرار الصادر في 28 فيفري الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والقاضي بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات “فيفا “و”ويفا ” حتى اشعار آخر، قرر فيفا تأهل بولونيا رسميا إلى نهائي الملحق المسار الثاني”.

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 من الشهر الجاري وإقامتها في جوان المقبل.

وقال فيفا “تم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في جوان وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة الثانية أيضا ضمن هذا المسار بين بلاد الغال والنمسا”.