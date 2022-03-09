قابس: تسجيل حالة وفاة و46 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

اعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة (01) بفيروس كورونا و46 اصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد ان تلقت نتيجة 198 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها.

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 32 اصابة بمارث و10 اصابات بقابس الجنوبية واصابتين (02) بمطماطة الجديدة واصابة واحدة (01) بكل من قابس المدينة والمطوية.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين والذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى واصبحوا غير حاملين للأعراض السريرية 28373 شخصا من بين 28718 شخصا ثبتت إصابتهم، فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 344 حالة تتوزع الى 117 حالة بقابس الجنوبية و92 حالة بمارث و50 حالة بوذرف و23 حالة بكل من مطماطة الجديدة وقابس المدينة و16 حالة بالمطوية و15 حالة بالحامة و06 حالات بقابس الغربية وحالتين (02) بمنزل الحبيب.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 86 اصابة لكل 100 الف ساكن ويوجد 17 مريضا ومريضة يقيمون باقسام “كوفيد 19” .