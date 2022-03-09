رابطة أبطال إفريقيا- الجولة الرابعة: البرنامج الكامل للمباريات

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ضمن مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة والسبت:

الجمعة 11 مارس:

المجموعة الأولى:

الهلال (السودان) – المريخ (السودان) 00ر14 س

المجموعة الرابعة:

الزمالك (مصر) – الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر17 س

المجموعة الثالثة:

شباب بلوزداد (الجزائر) – جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 00ر20 س

السبت 12 مارس:

المجموعة الأولى:

ماميلودي صاندونص (جنوب إفريقيا) – الأهلي (مصر) 00ر14 س

المجموعة الثانية:

نادي حوريا (غينيا) – الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر17 س

وفاق سطيف (الجزائر)- آف سي امازولو (جنوب افريقيا) 00ر20 س

المجموعة الثالثة:

النجم الساحلي – الترجي الرياضي التونسي 00ر14 س

المجموعة الرابعة:

بيترو أتليتكيو (أنغولا) – ساغرادا (أنغولا) 00ر17 س

ملاحظة: يتأهل صاحبا المركزين الأولين لكل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.