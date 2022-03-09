رابطة أبطال إفريقيا- الجولة الرابعة: البرنامج الكامل للمباريات

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ضمن مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة والسبت:
الجمعة 11 مارس:
المجموعة الأولى:
الهلال (السودان) – المريخ (السودان) 00ر14 س
المجموعة الرابعة:
الزمالك (مصر) – الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر17 س
المجموعة الثالثة:
شباب بلوزداد (الجزائر) – جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 00ر20 س
السبت 12 مارس:
المجموعة الأولى:
ماميلودي صاندونص (جنوب إفريقيا) – الأهلي (مصر) 00ر14 س
المجموعة الثانية:
نادي حوريا (غينيا) – الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر17 س
وفاق سطيف (الجزائر)- آف سي امازولو (جنوب افريقيا) 00ر20 س
المجموعة الثالثة:
النجم الساحلي – الترجي الرياضي التونسي 00ر14 س
المجموعة الرابعة:
بيترو أتليتكيو (أنغولا) – ساغرادا (أنغولا) 00ر17 س
ملاحظة: يتأهل صاحبا المركزين الأولين لكل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.