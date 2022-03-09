عاجل: تطورات جديدة في قضية الكوكايين ونور شيبة أمام القضاء مجددا بسبب هذه التهمة..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة رسميا بفتح بحث تحقيقي ضد الفنان نور شيبة وابن حارس دولي سابق في كرة القدم وكل من سيكشف عنه البحث وذلك من أجل تهم تتعلق بتغيير مواد إثبات مسلمة من طرف أعوان السلطة العمومية وهو المؤمن على ذلك بغاية تضليل العدالة.

ويستفاد من المعطيات التي تحصلت عليها موزاييك بأن فتح التحقيق قضائي ضد الفنان نور شيبة، جاء إثر الأبحاث الادارية التي باشرتها التفقدية العامة بوزارة العدل حول ملابسات الحكم بعدم سماع الدعوى في حق نور شيبة ومتهم اخر في القضية المتعلقة بشبكة تعاطي وترويج الكوكايين.

ووفق موزاييك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة تعهد بالبحث في ملف القضية الجديد بعد قرار النيابة العمومية.