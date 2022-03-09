المنستير-كوفيد19: تسجيل 24 إصابة جديدة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و677 حالة



ارتفع العدد الجملي لإصابات فيروس “كورونا” المستجد بالجهة الصحية بالمنستير منذ بداية جائحة “كورونا” إلى 57 ألفا و677 إصابة بعد التصريح بـ24 إصابة إضافية بتاريخ 7 مارس الجاري، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتواصل نسق تراجع الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية المنستير، حيث بلغ عددها خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 7 مارس الجاري 427 إصابة أي 70 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، لتحافظ الجهة على مستوى اختطار مرتفع، مع تراجع المستوى بمعتمديات الساحلين (32 إصابة)، وطبلبة (36 إصابة)، وقصيبة المديوني (37 إصابة)، وبني حسان (48 إصابة)، وبنبلة (48 إصابة)، وقصر هلال (47 إصابة)، إلى مستوى اختطار متوسط في حين ظل مرتفعا بمعتمديات الوردانين (60 إصابة)، وزرمدين (64 إصابة)، والمكنين (66 إصابة)، وجمال (67 إصابة)، وصيادة لمطة بوحجر (69 إصابة)، والبقالطة (98 إصابة)، ومرتفعا جدّا بمعتمدية المنستير 129 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وتراجع بتاريخ 7 مارس الجاري عدد الحالات النشطة إلى 902 حالة نشطة، وعدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” والمقيمة بالمستشفيات والمصحات بالجهة إلى 33 حالة مقابل 34 حالة بتاريخ 6 مارس 2022.

وشهدت الجهة، من ناحية أخرى، ارتفاع مجموع حالات التعافي إلى 55 ألفا و638 حالة تعافي بعد التصريح بشفاء 137 حالة إضافية بتاريخ 7 مارس الجاري، حسب ذات المصدر.