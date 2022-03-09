بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الترجي الرياضي يفوز على النادي البنزرتي برباعية نظيفة

واصل الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري تصدر المجموعتين الاولى والثانية لمنافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوز فريق باب سويقة على النادي البنزرتي برباعية كاملة برادس وتعادل فريق عاصمة الرباط بنتيجة سلبية امام مضيفه النجم الساحلي بملعب حمدة العواني بالقيروان، اليوم الاربعاء، في الجولة العاشرة من المرحلة الاولى.

في المجموعة الاولى، عاد الترجي الرياضي الى سكة الانتصارات بعدما امطر شباك ضيفه النادي البنزرتي باربعة اهداف نظيفة سجلت في الشوط الثاني بواسطة كل من محمد علي بن حمودة في الدقيقتين 57 و63 ورشاد العرفاوي (77) وزياد بريمة (90 ز4).

وعزز الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز صدارته للمجموعة رافعا رصيده الى 20 نقطة بينما تجمد رصيد النادي البنزرتي في المرتبة السابعة ب10 نقاط.

وحقق اتحاد ين قردان انتصارا ثمينا خارج القواعد على حساب النادي الصفاقسي بهدف دون د سجله اللاعب الاسعد الجزيري في الدقيقة 56 مكنه من الارتقاء الى المركز الثاني برصيد 18 نقطة بينما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 16 نقطة بالمركز الثالث بمعية اتحاد تطاوين الذي انقاد بدوره الى الهزيمة ضد مضيفه نجم المتلوي بهدف لصفر.

وجاء فوز نجم المتلوي بفضل اللاعب بلال الحمروني في الدقيقة 57.

وصعد ابناء المدرب شاكر مفتاح بفضل هذا الفوز الى المركز السادس بمجموع 12 نقطة.

واكتفى نادي حمام الانف بالتعادل على ارضه مع امل حمام سوسة (0-0) ليبقى نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة في المركز الاخير ب6 نقاط فيما اصبح رصيد امل حمام سوسة 13 نقطة في المركز الخامس.

وفي المجموعة الثانية، انتهى لقاء النجم الساحلي والاتحاد المنستيري بتعادل ابيض في القيروان ليبقى فريق عاصمة الرباط في الصدارة ب 19 نقطة بينما حافظ فريق جوهرة الساحل الذي خاض اليوم مقابلته الاولى تحت اشراف مدربه الجديد لسعد الشابي على المركز الرابع ب12 نقطة.

والتحق مستقبل الرجيش، اثر فوزه على الترجي الجرجيسي بهدف لصفر سجله مالك بحر ضد مرماه في الدقيقة الثانية، في المركز الثاني بالنادي الافريقي الذي انقاد اليوم الى هزيمته الثانية في الموسم امام مضيفه مستقبل سليمان 1-0 سجله يوسف الصراطي في الدقيقة 56.

وحقق هلال الشابة من جهته فوزا مهما على حساب مضيفه الاولمبي الباجي بالحد الادنى المطلوب بفضل هدف اشرف الزواغي في الدقيقة 22.

وتمكن ابناء المدرب الفرنسي برتران مارشان بهذا الفوز الثالث من الالتحاق بالنجم الساحلي في المركز الرابع ب12 نقطة في حين تجمع كل من الاولمبي الباجي وترجي جرجيس ومستقبل سليمان في المراتب الثلاث الاخيرة ب10 نقاط لكل فريق.

وبناء على ذلك سيتواصل الحوار على اشده في الجولات المتبقية من عمر المرحلة الاولى ان على مستوى التاهل الى مرحلة التتويج او على مستوى صراع تفادي النزول.