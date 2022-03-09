بن عروس: تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية بن عروس، 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد ان قامت الفرق الصحية المعنية بالجهة، بتحليل 208 عينات، لتبلغ نسبة الحالات الايجابية 16 فاصل 35 بالمائة.

ووفق آخر تحيين للحالة الوبائية صادرعن إدارة الصحة الوقائية بالجهة ومتعلق بنتائج تحليل العينات الخاصة بيوم الاثنين الفارط، فقد انخفض عدد الحالات النشيطة التي لاتزال حاملة للفيروس بالجهة، الى 250 حالة، بعد تعافي 51 شخصا، وتقلص عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس الى 4 حالات، لا تزال تشغل أسرّة الاوكسيجين بالمستشفى المذكور.

يذكر ان إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة، بلغ بالجهة، إلى 49198 إصابة، منها 1189 حالة وفاة.