الهايكا تسند إجازة استثنائية لفترة محددة لقناة “نسمة الجديدة”

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء ، عن إسناد ترخيص لقناة “نسمة الجديدة” لبث برامجها لفترة استثنائية، وذلك وفقا لاتفاقية أبرمتها الهيئة مع شركة “مغرب برودكاست كُمبني” التي ستدير وتستغل القناة.

وتضبط هذه الاتفاقية التي تم إمضاؤها من قبل رئيس الهيئة والممثل القانوني للشركة المذكورة ورئيس مجلس إدارتها، جملة الالتزامات والشروط الواجبة خلال الفترة الاستثنائية إلى حين الحصول على الإجازة.

وتتمثل الشروط وفق البلاغ ، في تغيير العلامة التجارية للقناة وتقديم كل الضمانات اللازمة لاستقلاليتها كالالتزام بعدم تضمن تركيبة رأس مال الشركة أي ذات طبيعية أو معنوية لها علاقة بحزب سياسي أو سيطرة رأس مال أجنبي.

كما تلتزم القناة بالحفاظ على جميع العاملين في القناة ونقل العلاقة الشغلية معهم لفائدة شركة “مغرب برودكاست كُمبني” والمحافظة على حقوقهم المكتسبة.

وقد تم تحديد مدة الإجازة الاستثنائية إلى أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2022، على أن تقوم الشركة بإيداع ملف الترشح للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة عند فتح الهيئة لباب الترشحات ووفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون.