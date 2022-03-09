توننداكس” يواصل رحلته نزولا متراجعا بنسبة 45ر0 بالمائة في إقفال الأربعاء”

أقفلت بورصة تونس حصّة، الأربعاء، على منحى سلبي وللحصة السادسة على التوالي، إذ تراجع “توننداكس”، بنسبة 45ر0 بالمائة ليصل إلى النقطة 20ر7074 وسط مبادلات هزيلة لم تتخط 6ر1 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط في البورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وأظهر “سرفيكوم” أفضل أداء بعد تحسّنه بنسبة 2ر4 بالمائة ليختتم الحصة على سعر 240ر1 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.

وصنّف سهم “ايتاك” في خانة الأسهم الأكثر ربحا خلال الحصة، محققا تطورا بنسبة 7ر2 بالمائة وينهي الحصة على سعر 760ر0 دينار، وسط مبادلات ضعيفة لم تتجاوز الالف دينار.

في المقابل، كان سهم الشركة المغاربية العالمية للإشهار الأقل ربحا خلال الحصة، بعد ان فقد نسبة 3ر5 بالمائة من قيمته ويقفل على سعر 180ر0 دينار، فيما لم تتجاوز المبادلات قيمة 5 الاف دينار.

وتدحرج سهم “تواصل” القابضة بنسبة 7ر2 بالمائة وسعر 710ر0 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 23 الف دينار.

وساهم سهم البنك الوطني الفلاحي في تنشيط السوق بعد جذبه معاملات بقيمة 165 الف دينار، وليرتفع بنسبة 12ر0 بالمائة وليحافظ السهم على سعر 110ر8 في اقفال الحصّة.