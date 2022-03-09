بطولة الرابطة المحترفة الاولى: النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة التي دارت اليوم الاربعاء:
المجموعة الاولى
في رادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4- صفر
في حمام الانف
نادي حمام الانف – امل حمام سوسة صفر-صفر
في المهيري
النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان صفر-1
في المتلوي
نجم المتلوي – اتحاد تطاوين 1-صفر
ترتيب المجموعة الاولى :
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 20 10 6 2 2 14 4
2- اتحاد بن قردان 18 10 5 3 2 9 6
3- النادي الصفاقسي 16 10 5 1 4 9 7
— اتحاد تطاوين 16 10 5 1 4 11 11
5- امل حمام سوسة 13 10 3 4 3 7 6
6- نجم المتلوي 12 10 3 3 4 7 11
7- النادي البنزرتي 10 10 3 1 6 7 13
8- نادي حمام الانف 6 10 1 3 6 7 13
المجموعة الثانية
في سليمان (دون حضور الجمهور)
مستقبل سليمان – النادي الافريقي 1-صفر
في باجة
الاولمبي الباجي – هلال الشابة صفر-1
في القيروان (لعواني)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري صفر-صفر
في المهدية
مستقبل الرجيش – الترجي الجرجيسي 1-صفر
ترتيب المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 19 10 5 4 1 7 2
2- مستقبل الرجيش 16 10 4 4 2 9 7
– النادي الافريقي 16 10 4 4 2 7 5
4- النجم الساحلي 12 10 2 6 2 6 6
— هلال الشابة 12 10 3 3 4 6 7
6- الاولمبي الباجي 10 10 3 1 6 6 8
— ترجي جرجيس 10 10 2 4 4 4 7
— مستقبل سليمان 10 10 2 4 4 4 7