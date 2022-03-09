بطولة الرابطة المحترفة الاولى: النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة التي دارت اليوم الاربعاء:

المجموعة الاولى

في رادس

الترجي الرياضي – النادي البنزرتي 4- صفر

في حمام الانف

نادي حمام الانف – امل حمام سوسة صفر-صفر

في المهيري

النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان صفر-1

في المتلوي

نجم المتلوي – اتحاد تطاوين 1-صفر

ترتيب المجموعة الاولى :

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 20 10 6 2 2 14 4

2- اتحاد بن قردان 18 10 5 3 2 9 6

3- النادي الصفاقسي 16 10 5 1 4 9 7

— اتحاد تطاوين 16 10 5 1 4 11 11

5- امل حمام سوسة 13 10 3 4 3 7 6

6- نجم المتلوي 12 10 3 3 4 7 11

7- النادي البنزرتي 10 10 3 1 6 7 13

8- نادي حمام الانف 6 10 1 3 6 7 13

المجموعة الثانية

في سليمان (دون حضور الجمهور)

مستقبل سليمان – النادي الافريقي 1-صفر

في باجة

الاولمبي الباجي – هلال الشابة صفر-1

في القيروان (لعواني)

النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري صفر-صفر

في المهدية

مستقبل الرجيش – الترجي الجرجيسي 1-صفر

ترتيب المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 19 10 5 4 1 7 2

2- مستقبل الرجيش 16 10 4 4 2 9 7

– النادي الافريقي 16 10 4 4 2 7 5

4- النجم الساحلي 12 10 2 6 2 6 6

— هلال الشابة 12 10 3 3 4 6 7

6- الاولمبي الباجي 10 10 3 1 6 6 8

— ترجي جرجيس 10 10 2 4 4 4 7

— مستقبل سليمان 10 10 2 4 4 4 7