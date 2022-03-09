مدنين: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وصفر حالة وفاة

سجّلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 46 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، دون تسجيل أية حالة وفاة، ليتسقر العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس في حدود 1445 وفاة، فيما ارتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 50733 اصابة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، بين جرجيس 16 اصابة، و9 بمدنين الجنوبية، و6 بحومة السوق، و5 بجربة ميدون، في حين لم تسجل معتمديات ميدون وبن قردان واجيم وبني خداش وسيدي مخلوف اية اصابة، علما وأنه يقيم، حاليا، بالمستشفيات العمومية بالجهة 10 مرضى.

وتم، يوم امس الثلاثاء، تقديم 50 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، ليرتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق عملية التلقيح الى 453705 جرعات بكامل ولاية مدنين.