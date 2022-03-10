الكاف: تسجيل حالة وفاة و اصابتين ب”كوفيد 19″

أظهر آخر تحيين لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” الذي نشرته الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس، تراجعا كليا للإصابات المؤكدة ب”كوفيد 19″ وذلك بعد الكشف عن نتائج 57 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 مارس أفرزت 03 إصابات جديدة، اي بنسبة إيجابية قدرها 3 فاصل 5 بالمائة، بالاضافة الى تسجيل حالة وفاة

وجاء في نفس التحيين، انخفاض هام في عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات الذين بلغ عددهم اليوم 08 منهم اثنان يقيمان بأقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع تراجع الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال05 ايام الأخيرة إلى 33 حالة

ويرتفع، وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 759 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 25081 شخصا شفي منهم 25048 مصابا