حجز 8 أطنان من الموز والبطاطا ببن عروس من أجل “الاحتكار والمضاربة”

حجزت وحدات أمنية ومن وزارة التجارة، الأربعاء، أكثر من ثمانية أطنان من الموز والبطاطا بجهة بن عروس “من أجل “الاحتكار والمضاربة”، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وأوضح المصدر ذاته في هذا الخصوص أن الوحدات التابعة لإدارة الأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة تمكنت بمشاركة وحدات تابعة لوزارة التجارة من الكشف عن مخزن عشوائي بجهة مرناق من ولاية بن عروس، كان “يستغله صاحبه في تخزين الموز لغاية المضاربة والاحتكار”، وذكر أنها حجزت 5680 كغ من الموز.

وأضاف أن الوحدات ضبطت كذلك شاحنة محملة بـ 2500 كغ من البطاطا “تبين أنه تم اقتنائها خارج مسالك التوزيع”.

وأذنت النيابة العمومية بحجز الكميات المذكورة وتحرير محاضر في الغرض من أجل “عدم وضع التسمية التجارية” و”عدم الاستظهار بدفتر المخزونات” و”عدم مسك سندات الشراء” و”المضاربة والاحتكار” واتخاذ الإجراءات القانونية.