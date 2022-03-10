عاجل: بعد ايقاف نور شيبة مجددا..الناطقة باسم المحكمة الإبتدائية بأريانة تكشف اخر التطورات..

شهدت القضيّة المعروفة إعلاميا بقضية الكوكايين، والتي تورّط فيها عدد من الشخصيات المشهورة تطوّرات جديدة بعد فتح تحقيق بخصوص شبهة التلاعب بالعيّنات والإذن بالإحتفاظ بالفنان نور شيبة.

واوضحت فاطمة بوقطاية مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة والناطقة الرسمية باسمها في تصريح لموزاييك، انّ النيابة العمومية عندما أذنت بفتح تحقيقي ملابسات أخذ العينات على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشدّدة على أنّ قرار التحقيق لم يكن على اثر التفقد الذي أجرته وزارة العدل، مع أنّ التفقد هوّ اجراء إداري من حقّ الوزارة القيام به للتأكّد من مدى سلامة احترام الإجراءات.

وأكّدت بوقطاية أنّه ”من حق ومن صميم أعمال النيابة العمومية فتح بحث عند وجود شبهة في ارتكاب جريمة وذلك بهدف حماية حقوق جميع الأشخاص بمن فيهم المتهمون أنفسهم، وبالتالي فإنّ فتح التحقيق بشبهة التلاعب بالعيّنات يبقى من حقّها وفيه احترام كامل للقانون.”

ودعت إلى “عدم الإنسياق وراء المغالطات والإدعاءات بربط فتح التحقيق في ملابسات أخذ العيّنات بالتفقّد الذي أجرته وزارة العدل”.

وبخصوص مستجدات القضية أكّدت بوقطاية أنّ حاكم التحقيق المتعهّد تولى إصدار إنابة للفرقة المركزية الأولى بالعوينة وتمّ اتخاذ قرار بالإحتفاظ بخصوص أحد المتّهمين (في إشارة إلى نور شيبة).