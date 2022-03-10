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بطولة الرابطة المحترفة الاولى : جاهزون لاستخدام تقنية ال”فار” في مرحلة التتويج

2022/03/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

سيتم استخدام تقنية الفيديو المساعد ( الفار) خلال مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وكل العوامل متوفرة لانجاح التجربة التي ستعتمد لاول مرة في البطولة الوطنية حسب مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم.

وقال نفس المصدر لوكالة (وات) انه لئن لم يتم التعرف على الفرق الستة المتاهلة الى مرحلة التتويج الى حد الان وبالتالي الملاعب المعنية بتركيز جهاز ال”فار” فان كل المؤشرات والاستعدادات توحي بنجاح التجربة .

وسيتم التعرف عن سداسي مرحلة التتويج عقب الجولة السابعة إيابا من البطولة المقررة ليومي 6 و7 أفريل المقبل ويذكر انه تم خلال الفترة الماضية التنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ممثلة في الإدارة الوطنية للتحكيم والإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بخصوص الإعتماد على تقنية الفيديو “الفار” في مباريات مرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة وتم تكوين الاطار التحكيمي وذلك بعد توفير كل المعدات اللوجستية لانطلاق التجربة .

وشرعت جامعة كرة القدم منذ فترة في اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحسن الإعداد لإعتماد تقنية “الفار”، في مباريات مرحلة التتويج من البطولة وخصصت الإعتمادات المالية والإمكانات اللوجستية لحسن تطبيقها.

ويذكر ان الجامعة اعلنت منذ عامين عن برنامجها لاطلاق اعتماد تقنية الفار في مقابلات مرحلة التتويج للبطولة والادوار المتقدمة من سباق الكاس.

ويتفق مراقبون على ان استخدام تقية الفار سيقلل من منسوب الاحتجاجات و التشكيك في القرارات التحكيمية خلال مقابلات المرحلة الحاسمة من البطولة.

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