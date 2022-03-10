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سليانة: اختتام دورة تكوينية حول التعامل مع وسائل الإعلام ببوعرادة

2022/03/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اختتمت، اليوم الخميس، بمقر بلدية بوعرادة من ولاية سليانة، فعاليات دورة تكوينية حول التعامل مع وسائل الإعلام لفائدة عدد من الإطارات والأعوان والمستشارين ومكوّنات المجتمع المدني، وذلك في إطار الشراكة بين بلدية بوعرادة وبرنامج التعاون السويسري في نطاق مشروع “مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين في تونس”.

وذكرت المكوّنة ببرنامج مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين في تونس، أسماء بن قارقة، في تصريح لـ(وات)، أن الدورة التكوينية دامت 4 أيام وتهدف أساسا إلى تمكين المشاركين من أبجديات التعامل مع وسائل الإعلام، بما في ذلك التجاوب السريع ومدّهم بالمعلومة الدقيقة والآنية، إلى جانب التواصل على صفحات التواصل الإجتماعي والمقابلة والندوة الصحفية.

وقالت بن قارقة إن الدورة التكوينية شملت مؤخرا بلديتا بوزقام والشرايع مشرق الشمس بالقصرين، وبلدية الرقاب في سيدي بوزيد، وبلدية سيسب ذريعات في القيروان، وبلدية الكريب بسليانة، ومن المنتظر أن تشمل الأسبوع القادم بلدية نبر بالكاف.

من جهته، استحسن الإطار ببلدية بوعرادة (تقني أول في الإعلامية)، سفيان العرفاوي، الدورة التكوينية التي ساهمت في تعزيز تواصله مع وسائل الإعلام بإعتباره مكلّفا بالصفحة الرسمية للبلدية.

ولفت إلى أهمية تكثيف الدورات التدريبية في مجالات الإعلام وتقنيات الإتصال، فضلا عن كيفية التعامل مع مكونات المجتمع المدني، مؤكدا على الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام الجهوية والمحلية في علاقة بمشاغل المواطنين.

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