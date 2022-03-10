سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 97 حالة شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالتي وفاة، و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 97 حالة شفاء، حسب ما أفاد به (وات)، كاهية مدير رعاية الصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

وتم ايواء 3 مصابين إضافيين بالمستشفى، ليبلغ العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات حاليا 23 شخصا، مع ارتفاع إجمالي الجملي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و480 إصابة، منها 1004 حالات وفاة، و38 ألفا و741حالة شفاء.

من جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود، اليوم الخميس، حوالي 216397 شخصا، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19″، رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121056 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17746 شخصا.