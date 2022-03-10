شركة “ليلا” تخطط لإطلاق تشكيلة متكاملة من مواد التجميل قبل موفي 2022..

أكدت المديرة العامة لمجموعة المنتوجات الصحية “ليلا”، جليلة مازني، الخميس، ان المجموعة تخطط لتنويع منتوجاتها من خلال إطلاق تشكيلة متكاملة من مواد التجميل قبل موفي سنة 2022.

واضافت مازني، خلال جلسة افصاح مالي، ان الوحدة الجديدة لصناعة التجميل ستتركز في منطقة الزربية التابعة لولاية زغوان بطاقة انتاج في حدود 25 الف طن سنويا وتوفر تشكيلة من المنتوجات على غرار الصابون السائل والشامبو وغيرها من المواد.

وقالت :” ان الشركة ستتثمر زهاء 45 مليون دينار لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف الى استقطاب مستهليكين جدد من خلال الدخول الى سوق جديدة”.

وتعد مجموعة المنتوجات الصحية التي تعمل تحت علامة ” ليلا” من الشركات الرائدة في السوق التونسية الى جانب اسواق ليبيا ومورتانيا والكونغو والجزائر و افريقيا جنوب الصحراء.

واكدت المسؤولة انه تم تزويد فرع شركة المنتوجات الصحية بالسينغال بمعدات من فرع تونس بهدف توسيع قدراتها الانتاجية علما وان هذه المعدات ستدخل حيز الاستغلال خلال جوان 2022.

ولاحظ المدير المالي لشركة المنتوجات الصحية، محمد الامين بن مالك، ان الشركة تعتبر 2021 ، سنة تحدي بفعل الاثار المباشرة لتفشي كوفيد -19 وارتفاع المواد الاولية وكلفة اللوجستك والنقل البحري وتمديد اغلاق الحدود والانقطاع المتكرر للتصدير نحو الجزائر.

وحققت مجموعة المنتوجات الصحية مع موفي 2021، نتائج مجمعة في حدود 683 مليون دينارمما شكل زيادة بنسبة 9ر5 بالمائة عن نتائج سنة 2020.

ويعود ارتفاع النتائج المجمعة للمجموعة الى نمو مبيعات فرع الكوت ديفوار بنسبة 20 بالمائة و “آزير للتنظيف” وكذلك “آزير للورق الصحي” بنسبة 62 بالمائة وذلك بفعل دخول الثاني طور التشغيل خلال شهر مارس2021 والذي سيدرك طاقته القصوى مع موفي العام الجاري

وقدرت مبيعات شركة المنتوجات الصحية، فرع السينغال، بنحو 8 ملايين دينار مما يمثل قرابة 1ر1 بالمائة من اجمالي مداخيل المجموعة التي حافظت صلبها الشركة الأم في تونس على استقرار نتائجها بفعل تغيير السياسة التجارية.

وتأثرت العائدات المجمعة للمجموعة، خلال سنة 2021، بشكل سلبي بهبوط المبيعات بفرع ليببا بنسبة 57 بالمائة والجزائر بنسبة 4ر2 بالمائة وذلك نظرا لتراجع سعر صرف الدينار الليبي وصعوبات التصدير الى الجزائر بفعل اغلاق الحدود.

وتستحوذ شركة المنتوجات الصحية بتونس على 8ر54 بالمائة من العائدات المجمعة للمجموعة تليها فرع “آزير لمواد التنظيف بنسبة 8ر18 بالمائة و”آزير للورق الصحي” بنسبة 1ر15 بالمائة.

وتستحوذ صناعة المناديل الصحية على 5ر33 بالمائة من عائدات المجموعة تليها نظافة الرضع بنسبة 5ر31 بالمائة و مواد التنظيف بنسبة 8ر18 بالمائة.

وسجلت شركة المنتوجات الصحية بتونس، وفق بن مالك، ارتفاعا بنسة 6ر10 بالمائة في المبيعات بالسوق المحلية خلال 2021، بالمقارنة مع سنة 2020، وذلك نظرا لارتفاع مبيعات الورق الصحي بنسبة 21 بالمائة و ادوات نظافة الرضع بنسبة 6ر7 بالمائة.

وبين بن مالك ، في سياق متصل، ان نمو الشركة بالسوق المحلية سيستمر خلال سنة 2022 مع صعود الاستهلاك المنزلي وتعديل اسعار البيع.

وارتفعت صادرات المجموعة، خلال الربع الأخيرمن سنة 2021، لتبلغ 2ر90 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 نظرا لفتح الحدود والاجراءات المالية مما انعكس بشكل ايجابي على اسواق ليبيا وموريتانيا والكوت ديفوار.