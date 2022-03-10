بنزرت: حجز 1.4 طن من المواد الاستهلاكية الأساسية و123 طنا من الخضر والغلال وتحرير 20 مخالفة

أفضت الحملة الرقابية التي نفذتها مصالح التجارة والامن والحرس الوطنيين بولاية بنزرت، بمعية مصالح الصحة والشرطة والحرس البلديين، الى تحرير 20 مخالفة ومحضر اقتصادي وصحي، حسب ما ذكره، اليوم الخميس، المدير الجهوي للتجارة، سامي البجاوي.

وأوضح المصدر ذاته، انه تم خلال هذه الحملة الرقابية، استهداف المخازن والمستودعات العشوائية، الى جانب المحلات المفتوحة للعموم بأغلب مناطق الجهة، والتركيز على كل مظاهر الاحتكار والبيع المشروط لتلك المواد الاستهلاكية الأساسية.

ولاحظ، ان الفرق الرقابية المشتركة، قامت بحجز حوالي 1.4 طن من المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والسميد والفرينة والعجين الغذائي والسميد والأرز، و123 طنا من الخضر والغلال، منها حوالي 8 أطنان من البطاطا والبقية تفاح وبرتقال، وحجز للاتلاف 300 كلغ من “الفريت”، علاوة عن حجز حوالي 20 الف بيضة، و663 لترا من الزيت النباتي المدعم، و900 قارورة ماء معدني.

وأشار البجاوي، الى ان هذه الحملات الدورية ستتواصل خلال الفترة القادمة بنسق مرتفع، من اجل التصدي للمضاربات والممارسات الاحتكارية التي يستغلها البعض خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان.

يذكر ان مجمل المواد الاستهلاكية المحجوزة والصالحة للاستهلاك، سيتم إعادة ضخها في المسالك القانونية وتأمين ثمنها في الخزينة العامة.