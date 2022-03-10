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القصرين: إحباط عملية تهريب 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي

2022/03/10 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أحبطت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين، اليوم الخميس، بالشراكة مع فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بالجهة، عملية تهريب20 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، بعد القبض على شخص في العقد الثالث من عمره أصيل الجهة وبحوزته هذه الكمية إثر عمل استعلامي دقيق، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به ومباشرة قضية عدلية في شأنه، موضوعها مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة.

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