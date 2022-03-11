قبلي: حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية والمواد مجهولة المصدر



أفاد المدير الجهوي للتجارة بولاية قبلي، حمادي الزغل، اليوم الجمعة، بأنه وفي إطار تكثيف الحملات الرقابية من أجل التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة، تم يومي الاربعاء والخميس الماضيين، زيارة بعض المخازن الكائنة بالجه، وحجز 2840 كلغ من الفرينة الرفيعة المدعمة، و2835 كلغ من عجين الكسكسي، و456 كلغ من العجين الغذائي.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم كذلك، يوم الاثنين الفارط، حجز كمية من البيض معروضة بسوق الخضر والغلال بمدينة قبلي تقدر بحوالي 19230 بيضة من أجل البيع باسعار غير قانونية.

وأشار، إلى أن عمليات الحجز شملت، أيضا، 270 كلغ من الشاي مجهولة المصدر، و475 كلغ من الارز، و450 كلغ من الكاكاوية، وكميات هامة من الشكلاطة والمبيدات الحشرية والمعطرات المنزلية، و4800 وحدة من العصير، إضافة الى 100 فانوس إضاءة مجهول المصدر.