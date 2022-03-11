النقابات الأساسية لمجمع كسكسي دياري تكشف حقيقة ما راج عن مخزن رحي المواد المدعمة وتندد بالمغالطات!

أكدت النقابات الأساسية لمجمع كسكسي دياري وسبيقة لصناعة العجين الغذائي والكسكسي، اليوم الجمعة 11 مارس 2022، أن المخزن الذي تمت مداهمته أمس الخميس في إطار ”مقاومة الاحتكار” ليس له أي صلة بالاحتكار.

وقالت النقابات في بيان مشترك، عن المكان الذي تمت مداهمته هو مخزن لفرز المواد غير المطابقة للجودة، وشددت على أن المؤسسة لها كل شهائد الجودة العلمية، ولا يمكن لها إعادة هذه المواد للبيع واستغلالها لذا يجب اتلافها بعملية الرحي حتى لا يتم استهلاكها في السوق مرة أخرى، وفق البيان.

وأدانت النقابات المذكورة عملية المداهمة، مثمّنة في الوقت ذاته حملات محاربة المحتكرين والتي يجب أن تكون بطريقة مدروسة ومضبوطة بقوانين ودراية بتقنيات وخصوصيات العمل داخل المؤسسة.

وحمّلت المسؤولية للسلطات المعنية في حلّ اشكال مصبّ النفايات في صفاقس التي كانت المؤسسة تقوم بهذه المواد غير المطابقة للجودة بالمصب المغلق حاليا.

كما طالبت المسؤولين عن هذه العملية بالتثبت وإصدار بيان توضيحي لهذه المغالطات التي لها انعكاسات سلبية على مستقبل المؤسسات واستغلالها من المنافسين للقطاع محليا ودوليا بما أن المؤسسة تصدّر ما بين 50 و60 بالمائة من المنتوج، وبالاعتذار للمجمع وعلى ما لحق به من اعتداء صارخ وخلق حالة من الاحتقان داخل الموظفين والعملة، وفق نص البيان.