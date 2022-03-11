عاجل: إحالة راشد الغنوشي و رفيق عبد السلام على القضاء.. وهذه تهمتهما

أعلن المحامي منير بن صالحة، الجمعة 11 مارس، عن إحالة رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، من طرف حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي متهمين على المجلس الجناحي من أجل تلقي حزب سياسي لتمويلات أجنبية.

وأفاد منير بن صالحة في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، بأنّ التهمة الموجهة إليهما هي ارتكاب حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني راشد بن محمد بن ناس خريجي لجريمة قبول حزب سياسي تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية بمشاركة رفيق بن عبد السلام بو شلاكة في ذلك وهي الجرائم المنصوص عليها على عقاب مرتكبها بمقتضى المجلة الجزائية و الفصول 19 و29و30 من الرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخة في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم السياسية، بعد اعتبار جريمة قبل تمويل مباشر مجهول المصدر والمشاركة في ذلك الجهة إليهما من ذلك القبيل وإحالتهما تبعا لذلك كل على الحلة التي هو عليها مع ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي لمقاضاتهما من أجل ما ذكر).