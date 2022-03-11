عماد الخميري: “رفع الاقامة الجبريّة على البحيري شهادة براءة له ولحركة النهضة”

اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الجمعة 11 مارس، أن رفع الإقامة الجبرية عن نور الدين البحيري شهادة براءة له ولحركة النهضة وقياداتها من حملات التشويه التي طالتها على امتداد الفترة السابقة، مضيفا أن القضاء المستقل لم يثبت أي تمويل أجبني لقائمتي النهضة بتونس 1 و2، كما لم يثبت تورط اي طرف من حركة النهضة في قضايا التسفير التي طالما اتهمت بها الحركة.

وفي رده على ما تتعرض له الحركة من “حملات تشويه وَهرسلة”، أكد الخميري أنه بعد 7 أشهر مما اعتبره “انقلابا على الدستور”، لم يُثبت نظام الحكم الفردي أي تهمة فساد تتعلق بأحد قيادات النهضة أو أي جهة مقربة من الحركة وفي تقييمه لمرحلة ما بعد 25 جويلية.