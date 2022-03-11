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وزيرة التجهيز تكشف سبب التأخر في تسليم المساكن الإجتماعية #خبر_ عاجل

2022/03/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضحت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة، أن تأخر تسليم المساكن الإجتماعية بعدد من الولايات يعود أساسا إلى التثبت الجيد في قائمة مستحقيها من قبل كل الأطراف المتدخلة تكريسا لمبدأ العدالة.
ولفتت الوزيرة، خلال زيارة عمل إلى ولاية سليانة لمعاينة عدد من مشاريع البنية الاساسية بالجهة، إلى أنه سيتم تسليم هذه المساكن حال الإنتهاء من هذه المرحلة.

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