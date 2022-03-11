بورصة تونس تقفل حصة الجمعة على استقرار

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الجمعة، على استقرار ليبلغ مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” مستوى 75ر7086 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 1ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم بنك الاسكان قائمة الارتفاعات بعد ان تطور بنسبة 3 بالمائة وينهي الحصة على سعر 050ر2 دينار، دون تسجيل اي تبادل، وليحقق السهم ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة منذ بداية السنة.

وصنف سهم الصناعات الكيميائية للفليور في خانة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، مرتفعا بنسبة 6ر2 بالمائة ويقفل على سعر 300ر91 دينار، مسجلا حجم تداول بقيمة 103 ألف دينار .

وفي المقابل تكبد سهم سيرياليس اكثر الخسائر خلال الحصة، متراجعا بنسبة 2ر4 بالمائة وليختتم الحصة على سعر 500ر11 دينار، محققا قيمة تداول ضعيفة لم تتجاوز 21 الف دينار، تبعه سهم مجمع بولينا القابضة الذي تقهقر بدوره بنسبة 4ر2 بالمائة وسعر 150ر10 دينار في ظل مبادلات بقيمة 46 الف دينار.

وكان سهم اوروسيكل الاكثر تبادلا خلال الحصة، مستحوذا على ارباح بقيمة 549 الف دينار، ليقفل على تراجع بنسبة 9ر0 بالمائة و سعر 31 دينار.