الخط الأخضر 80103066 للابلاغ عن احتكار المواد الأساسية والمدعمة

وضعت الديوانة التونسية على ذمة المواطنين الخط الأخضر 80103066، لتلقي جميع الإشعارات المتعلقة بتهريب واحتكار المواد الأساسية والمدعمة، وذلك في إطار التواصل مع المواطنين والمواطنات لدعم المجهودات الوطنية لمكافحة المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، الجمعة، أن هذا الرقم الأخضر مفتوح لتلقي كافة الإشعارات والإبلاغ عن جرائم ديوانية وكل الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين عند القيام بالإجراءات الديوانية عند التوريد والتصدير بالمعابر البرية والبحرية والجوية.

كما يمكن، وفق المصدر ذاته، الإشعار على جميع المخالفات المرتكبة على عنوان البريد الإلكتروني التالي

dgd.dg@douane.gov.tn

وشددت الديوانة التونسية، في السياق ذاته، على ضرورة انخراط المواطنين والمواطنات عبر التبليغ عن كل الممارسات المخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل من شأنه أن يساهم في الحد من تهريب واحتكار البضائع.