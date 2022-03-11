قفصة: حجز مواد غذائية واستهلاكية متنوعة خلال مداهمة 5 مخازن عشوائية

أسفرت عملية المداهمة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة، بمشاركة المصالح الديوانية وقوات الأمن، لـ5 مخازن عشوائية تابعة لإحدى المغازات الخاصة بقفصة المدينة، عن جحز كميات هامة من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية المتنوعة، ناهزت قيمتها المالية حوالي مليون دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، منير الجلولي.

وأضاف الجلولي، في تصريح لـ(وات)، أنه من بين المحجوزات 32،096 طنا من مشتقات الحبوب (عجين غذائي فارينة وسميد)، و21 طنا من مصبرات الطماطم، وحوالي 50 طنا من مصبرات الهريسة، و1554 لترا من الزيت النباتي الغير مدعم، إضافة إلى 12494 لترا من الماء المعدني، و4464 لترا من الحليب نصف الدسم، وحوالي 19 طنا من البقول الجافة، و199،902 علبة تن مختلفة الاحجام، ومواد بلاستيكية وتنظيف.

وبّين الجلولي، ان المخالفات تعلقت بمسك منتوجات لغاية الاحتكار والمضاربة، فضلا عن عدم توفر شروط ممارسة التجارة.