توزر: حملات المراقبة يومي الخميس والجمعة ترفع 19 مخالفة اقتصادية وتحجز كميات من المواد منها 7401 كلغ من دقيق السميد

رفعت حملة المراقبة الاقتصادية المشتركة بتوزر، التي نفذت يومي الخميس والجمعة، بالشراكة بين الأجهزة الأمنية وفرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار، 19 مخالفة متنوعة، تمثلت وفق ما أفاد به “وات”، المدير الجهوي للتجارة، رضا بوراوي، في الزيادة غير القانونية في الأسعار، وإخفاء بضاعة والإخلال بتراتيب الدعم ومسك بضاعة مجهولة المصدر.

وبين أن الحملة نفذت لدى مخازن التجميع بالنسبة إلى تجار الجملة وكذلك تجار التفصيل بكامل الولاية، فضلا عن المراقبة على الطرقات، وأمكن من خلالها حجز كميات هامة من المواد الغذائية المتنوعة حجزا فعليا، في انتظار إعادة ضخها في الأسواق وفق المسالك القانونية.

وتمثل المحجوز، حسب المدير الجهوي للتجارة، في 7401 كلغ من دقيق السميد و302 كلغ من الفارينة و1422 بيضة و411 كلغ من مادة السكر المدعم، إلى جانب كميات من علب الطماطم والهريسة.

وشملت عمليات الحجز كذلك مواد غذائية متنوعة، على غرار الزيت النباتي غير المدعم والمشروبات الغازية والماء المعدني والشاي الأخضر والسردينة والتن والريقوتة والثوم والفول السواداني، وتم إيداع مختلف هذه البضائع بمخازن راجعة بالنظر إلى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة، في انتظار إتمام الإجراءات القانونية ضد المخالفين.