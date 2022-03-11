المهدية: حجز حوالي 15 طنا من مادة البطاطا و16 طنا من التمور

حجزت فرق رقابية مشتركة بين الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية والحرس والأمن الوطنيين، مساء الجمعة، حوالي 15 طنا من مادة البطاطا و16 طنا من التمور، وفق تأكيد الحبيب الديماسي، المدير الجهوي للتجارة.

وبين الديماسي، في تصريح لـ”وات”، أن حملة واسعة لمكافحة الاحتكار ومقاومة تهريب المواد الغذائية أفضت إلى حجز كل هذه الكمية بمخازن منتشرة بمختلف مناطق الجهة.

وكانت جلسة، انتظمت أمس الخميس، واشرف عليها والي الجهة، وحضرها ممثلون عن مختلف السلطات الرقابية من تجارة وصحة وأمن وديوانة، قد حثت على مزيد إحكام الرقابة على مسالك التوزيع وحملات المراقبة على الطرقات والمخازن.

وتضاعفت حملات المراقبة الاقتصادية بعد تسجيل فقدان ونقص لعدد من المواد الغذائية الأساسية بالجهة في الفترة الممتدة بين آخر الأسبوع المنقضي وبداية هذا الأسبوع.

وعاينت “وات”، اليوم، استعادة نسق عرض السلع الغذائية وخاصة المدعمة منها بالمساحات التجارية ومحلات البيع بالتفصيل بعد فقدانها.

ولم تسجل المخابز بمختلف مناطق الجهة أي تأخر في توفير مادة الخبز، لا سيما وأن المدير الجهوي للتجارة قد أكد لـ”وات” أول أمس الأربعاء، أن جميع المخابز قد تحصلت على حصتها من مادة الفارينة.