الكاف: حجز كميات جديدة من المواد الغذائية خلال عملية مداهمة لمستودع عشوائى وسط مدينة الكاف

تمكنت وحدات الأمن التابعة لإقليم أمن الكاف، عشية اليوم الجمعة، من حجز كميات جديدة من المواد المدعمة، وذلك بعد مداهمة مستودع عشوائى وسط مدينة الكاف، في انتظار ضخها غدا في السوق المحلية، وفق ما أفاد به مصدر أمني بالإقليم، مراسل “وات” بالجهة.

وقدرت الكميات المحجوزة ب4 فاصل 5 أطنان من السكر، وطنين و700 كغ من السميد و1500 لتر من الزيت النباتي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم عشية اليوم ضخ كميات الزيت التي وقع حجزها صبيحة اليوم في السوق، والتي قدرت قيمتها بأربعة آلاف دينار، و950 لترا من الزيت النباتي، بما مكن من توفير كميات إضافية من الزيت النباتي في الأسواق التي عرفت خلال الأيام الأخيرة نقصا في بعض المواد، على غرار السميد والزيت.