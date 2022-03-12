التشكيلة المحتملة للنجم الرياضي الساحلي خلال مقابلته مع الترجي

يحتضن ملعب حمادي العقربي برادس اليوم السبت 12 مارس 2022 مواجهة النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي بداية من الساعة 14.00 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا بإدارة الحكم المصري محمد معروف.

وفي ما يلي التشكيلة المحتملة للنجم :

علي الجمل – حسين بن عيادة – الحبيب يكن- يوسف العوافي – غفران النوالي – مالك بعيو – جاك مبي – معتز الزدام – إيهاب المساكني – بوطمان – بونغونغا .