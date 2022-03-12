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عاجل: وزارة الداخليّة تصدر بلاغا هاما بمناسبة مباراة الترجي والنجم الساحلي

بلاغ مروري بمناسبة مباراة الترجّي والنجم في رادس..

مقابلة الترجّي والنجم: وزارة الداخليّة تصدر بلاغا هاما #خبر_ عاجل

2022/03/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

بمناسبة مقابلة الدور الرابع لمجموعات رابطة الأبطال الإفريقية التي ستدور يوم السبت 12 مارس 2022 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بين فريقي:

النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي

تُعلم إدارة شرطة المرور العموم أنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 18.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 11.00 ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للاكتظاظ.

ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبيةثم مفترق وادي مليان تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحيةمدخل الزيتون، أو عبر الطريق الوطنية رقم 01 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في إتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية واد مليان.

رابعا: تم تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء النجم الرياضي الساحلي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم محول الملعب أو استعمال المنعرج في في اتجاه المدخل الرئيسي من ناحية الطريق الوطنية رقم1.

خامسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين .

سادسا: تؤكد إدارة شرطة المرور على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وأنّه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق بمخالفات النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

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