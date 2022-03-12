رابطة ابطال افريقيا(المجموعة3) : الترجي الرياضي يحقق فوزا مهما على النجم الساحلي 2-0..

حقق الترجي الرياضي فوزا مهما على النجم الساحلي بنتيجة 2-صفر في المباراة التي احتضنها اليوم السبت ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا مدعما بذلك حظوظه في التاهل الى الدور ربع النهائي.

وجاء هدفا الترجي الرياضي بفضل عبد القادر بدران في دق 66 ومحمد علي بن رمضان في دق 77.

ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الانتصار رصيده الى 8 نقاط ملتحقا بشباب بلوزداد الجزائري، الفائز امس على غلاكسي البوتسواني 4-1، في الصدارة في حين تجمد رصيد النجم الساحلي ب3 نقاط محتلا المركز الثالث متقدما على غالاكسي متذيل المجموعة بنقطة يتيمة.

وخيمت النتيجة الحاصلة يوم امس الجمعة بفوز شباب بلوزداد على جوانينغ غالاكسي البوتسواني وانفراده بصدارة المجموعة ب8 نقاط، على مجريات لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي حيث ضاقت دائرة الاختيارات امام ممثلي كرة القدم التونسية في رابطة ابطال افريقيا واختزلت في ضرورة تحقيق الفوز من اجل المحافظة على حظوظ المرور الى الدور ربع النهائي.

وانعكس هذا الهاجس على بداية المباراة التي تميزت بسيطرة الحسابات التكتيكية على مجريات اللعب الذي انحصر في منطقة وسط الميدان مع تعدد التمريرات الخاطئة من هذا الجانب وذاك وكثرة الاخطاء في ظل اندفاع بدني قوي.

وكان جليا ان طبيعة الحوار التكتيكي المحتدم وضيق المساحات الشاغرة ستجعل الكرات الثابتة الورقة الابرز لترجيح كفة هذا الطرف او ذاك، لاسيما من جانب شيخ الاندية التونسية الذي نجح مع تقدم الوقت في التقدم اكثر نحو مناطق فريق جوهرة الساحل. وكاد الجزائري بدران في دق 10 ان يفتتح التسجيل بعد ركنية نفذها بدقة المغربي صابر بوغرين الا ان التصويبة الراسية مرت فوق اخشاب الجمل لتحافظ المباراة على درجة من الرتابة في ظل غياب المحاولات السانحة للتهديف نتيجة نقص التركيز الذي حل محله الاندفاع فكان غفران النوالي لاعب النجم اول ضحاياه حيث غادر الميدان بعد الاصابة واضطر مدرب النجم لتعويضه بايهاب المساكني.

وظل المستوى الفني للشوط الاول متواضعا بفعل الافراط في الاندفاع البدني مما جعل الجمل الهجومية المتكاملة نادرة مع كثرة انقطاع اللعب. وحاول الترجي الرياضي والنجم الساحلي استغلال اخطاء المحاصرة والتمركز وكاد فريق الضيف في دق31 اثر هفوة تقديرية من مدافع النجم حسين بن عيادة احداث الفارق الا ان تسديدة الشتي كان مالها الركنية واتيحت فرصة ثانية لزملاء بن رمضان بعد مخالفة من بعد 30 م سددها الشعلالي الا ان الكرة وجدت الحارس علي الجمل الذي كانت تدخلاته ناجعة.

وكان السؤال المركزي الذي طرح نفسه مع انطلاق الفترة الثانية من اللعب مدى قدرة الفريقين على مواصلة اللعب بذات الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي الذي وسم الشوط الاول من اجل التحرر وخلق الفرص السانحة للتهديف. وكان الترجي الرياضي في هذا المجال احرص من منافسه وكاد صابر بوغرين في دق 49 ان يفتتح التسجيل بعد تسديدة قوية توجت عملية منسقة في منطقة العمليات الا ان الحارس الجمل كان في الموعد مرة اخرى لينقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الوقت الذي سعى النجم الساحلي الى الخروج من مناطقه واستغلال المساحات التي تركها الترجي الرياضي على مستوى الاروقة لتهديد مرمى بن شريفية بفضل حركية متوسط الميدان معتز الزدام اتيحت في دق 66 مخالفة للترجي الرياضي نفذها بكل دقة المغربي بوغرين في اتجاه بدران الذي تمكن من افتتاح التسجيل بعد تسديدة ارضية استقرت في شباك النجم الساحلي.

ولم يكن من خيار امام لاعبي النجم الساحلي بعد قبول الهدف الاول من خيار سوى التقدم نحو الهجوم باعتبار ان الهزيمة تجعل حظوظه في التاهل صعبة جدا واتيحت له محاولة خطيرة بفضل مقصية محمد الحبيب يكن في دق 73 وقد خلق تقدم ابناء المدرب لسعد جردة نحو مناطق المنافس مساحات شاغرة نجح الترجي في حسن استغلالها في دق 77 بعد عملية هجومية منسقة وصلت عل اثرها الكرة الى محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة موجهة استقرت في شباك علي الجمل.

وساهمت الاسبقية بهدفين لفريق باب سويقة في تيسير مهمة هذا الاخير من خلال التعامل الذكي مع بقية ردهات المباراة في ظل تدهور معنويات لاعبي النجم الساحلي الذين عجزوا عن رد الفعل بل كاد الترجي الرياضي ان يرفع النتيجة بعد محاولة اولى من علاء المرزوقي الراسية في دق 84 وتسديدة الهوني في دق 89 ليتمكن الترجي الرياضي من انهاء الكلاسيكو لصالحه بفضل جاهزيته العالية فنيا وتكتيكيا وتحقيق خطوة هامة نحو التاهل الى الدور ربع النهائي في حين اضحت مهمة النجم الساحلي صعبة جدا في الترشح للدور القادم.

واعتمد مدرب النجم الساحلي لسعد جردة على التشكيلة التالية: علي الجمل – غفران النوالي(ايهاب المساكني 20)- حسين بن عيادة- ياسين العمري(بونغونغا 80)- زين الدين بوتمان(محمد الضاوي 67)- بليغ الجمالي – يوسف لعوافي – معتز الزدام – مالك بعيو(اسامة عبيد 80)- جاك مبي- محمد الحبيب يكن.

ومن جهته عول مدرب الترجي الرياضي راضي الجعايدي على التشكيلة الاتية: معز بن شريفية – عبد القادر بدران – محمد امين توغاي – رائد الفادع -الياس الشتي – فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي – محمد علي بن رمضان – صابر بوغرين(رشاد العرفاوي 79) – انايو ايوالا ( حمدو الهوني 85) – كينغسلاي ايدو (علاء المرزوقي 79).