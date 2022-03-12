بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة – نتائج مقابلات الجولة الاخيرة لمجموعة التتويج

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاخيرة لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت
مستقبل المرسى – النجم الساحلي 2-3
الاولمبي القليبي – مولدية بوسالم 0-3
النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي 0-3
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي التونسي 30 10
2-النادي الرياضي الصفاقسي 17 10
3-مستقبل المرسى 14 10
4-النجم الرياضي الساحلي 13 10
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5-مولدية بوسالم 10 10
6-النادي الأولمبي القليبي 6 10
ملاحظة: سيخوض كل من الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي ومستقبل المرسى والنجم الساحلي بطولة مصغرة من اجل التتويج باللقب. علما وان الترجي الرياضي سيدخل هذه المرحلة الاخيرة بحافز نقطة.