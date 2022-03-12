هكذا سيكون الطقس اليوم

هام-في منشور لوزيرة العدل: دعوة النيابة العمومية والمجالس القضائية إلى إيلاء الأهمية اللازمة لجرائم الاحتكار والمضاربة

عاجل: وزارة الداخليّة تصدر بلاغا هاما بمناسبة مباراة الترجي والنجم الساحلي

بلاغ مروري بمناسبة مباراة الترجّي والنجم في رادس..

بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة – نتائج مقابلات الجولة الاخيرة لمجموعة التتويج

2022/03/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاخيرة لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت
مستقبل المرسى – النجم الساحلي 2-3
الاولمبي القليبي – مولدية بوسالم 0-3
النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي 0-3
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي التونسي 30 10
2-النادي الرياضي الصفاقسي 17 10
3-مستقبل المرسى 14 10
4-النجم الرياضي الساحلي 13 10
……………………………………………………..
5-مولدية بوسالم 10 10
6-النادي الأولمبي القليبي 6 10

ملاحظة: سيخوض كل من الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي ومستقبل المرسى والنجم الساحلي بطولة مصغرة من اجل التتويج باللقب. علما وان الترجي الرياضي سيدخل هذه المرحلة الاخيرة بحافز نقطة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn