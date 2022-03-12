بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة – نتائج مقابلات الجولة الاخيرة لمجموعة التتويج

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاخيرة لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت

مستقبل المرسى – النجم الساحلي 2-3

الاولمبي القليبي – مولدية بوسالم 0-3

النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي 0-3

الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي التونسي 30 10

2-النادي الرياضي الصفاقسي 17 10

3-مستقبل المرسى 14 10

4-النجم الرياضي الساحلي 13 10

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5-مولدية بوسالم 10 10

6-النادي الأولمبي القليبي 6 10

ملاحظة: سيخوض كل من الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي ومستقبل المرسى والنجم الساحلي بطولة مصغرة من اجل التتويج باللقب. علما وان الترجي الرياضي سيدخل هذه المرحلة الاخيرة بحافز نقطة.