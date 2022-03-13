عاجل: وزارة الداخليّة تصدر بلاغا هاما بمناسبة مباراة الترجي والنجم الساحلي

بلاغ مروري بمناسبة مباراة الترجّي والنجم في رادس..

بعد حلّها من قبل قيس سعيّد: أعوان الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين يطالبون بأجورهم

وزيرة التجهيز تكشف سبب التأخر في تسليم المساكن الإجتماعية #خبر_ عاجل

عاجل: وفاة عون سجون واسعاف زميليه بعد اختناقهم بالغاز بمحل سكناهم بالدندان..

2022/03/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفي، صباح اليوم الاحد، بالدندان من ولاية منوبة، شاب يعمل عون سجون بالسجن المدني بالمرناقية، اختناقا بالغاز في محل سكناه، فيما تمكن أعوان الحماية المدنية من إسعاف زميليه ورفيقيه بالسكن ونقلهما الى المستشفى، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.
وبينت ذات المصادر، أن عون سجون عاد لمحل سكناه في وقت مبكر من اليوم الاحد، وبمجرد دخوله تفطن لتسرب غاز القارورة، ووجد رفاقه في غيبوبة، فقام باعلام اعوان مركز الامن الوطني بالدندان واعوان الحماية المدنية، الذين أكدوا بعد المعاينة، وفاة أحدهم، فيما تولوا اسعاف اثنين آخرين.
وقد تمت إحالة جثمان الضحية، بإذن من النيابة العمومية، بعد اجراء المعاينة والقيام بالاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، وفتح تحقيق في الحادثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn