عاجل: وفاة عون سجون واسعاف زميليه بعد اختناقهم بالغاز بمحل سكناهم بالدندان..

توفي، صباح اليوم الاحد، بالدندان من ولاية منوبة، شاب يعمل عون سجون بالسجن المدني بالمرناقية، اختناقا بالغاز في محل سكناه، فيما تمكن أعوان الحماية المدنية من إسعاف زميليه ورفيقيه بالسكن ونقلهما الى المستشفى، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.

وبينت ذات المصادر، أن عون سجون عاد لمحل سكناه في وقت مبكر من اليوم الاحد، وبمجرد دخوله تفطن لتسرب غاز القارورة، ووجد رفاقه في غيبوبة، فقام باعلام اعوان مركز الامن الوطني بالدندان واعوان الحماية المدنية، الذين أكدوا بعد المعاينة، وفاة أحدهم، فيما تولوا اسعاف اثنين آخرين.

وقد تمت إحالة جثمان الضحية، بإذن من النيابة العمومية، بعد اجراء المعاينة والقيام بالاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، وفتح تحقيق في الحادثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.