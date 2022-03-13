والي بن عروس ينفي تلقيه اشعارا يفيد بقطع الماء الصالح للشراب على الولاية لمدة أكثر من 5 ايام

قال والي بن عروس عز الدين شلبي “انه لم يتلق الى حد الآن اشعارا من الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه يفيد بقطع الماء الصالح للشراب على الولاية من يوم 14 الى 19 مارس الجاري.”

واوضح اليوم الاحد في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة “ان الإدارة تعمل بالوثائق والمستندات وانه لا ينبغي اخذ ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي على اساس انها معلومات صحيحة وموثوقة”.

وأكد على ضرورة استيقاء المعلومة من مصادرها على غرار الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه المعنية الاولى بهذه المسالة مشيرا الى انه في صورة قطع الماء فان الشركة ستعلم حرفائها بذلك في اجال معقولة حتى يتسنى للمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الغرض.

وان لم تنشر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى حد الان بلاغا رسميا لنفي او تاكيد عملية قطع الماء على ولاية بن عروس، الا انه ورد بصفحة التواصل الاجتماعي لاقليم الزهراء التابع للشركة ما يفيد الغاء الاشغال بما يستنتج منه انه لن يقع قطع الماء خلال العطلة المدرسية.

يشار الى ان هذه المسألة أثارت استياء لدى متساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة مرده التضاد في نقل المعلومة حيث تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي (فايس بوك) بما في ذلك صفحة الولاية في وقت سابق خبر قطع الماء على ولاية بن عروس لمدة تتجاوز 5 ايام و18 ساعة وذلك بهدف استكمال مشروع الشبكة الحديدية RFR وانجاز اشغال لربط قناة جلب المياه قطر 1600 مم…

وقد تمت دعوة كافة متساكني الولاية الى أخذ الاحتياطات اللازمة من حاجياتهم من المياه والى حسن تفهم هذا القرار الذي جاء تلبية للمصلحة العامة العليا.

يذكر انه تم لاحقا نشر بلاغ على صفحة الولاية للتواصل الاجتماعي ينفي خبر قطع مياه الشرب.